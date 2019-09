Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - "Handwerker" drängten auf Termin

Bocholt (ots)

Zu Recht misstrauisch reagiert hat eine Bocholterin, als sie am Montag einen Anruf bekam: Ein Unbekannter gab sich am anderen Ende als Handwerker aus. Die Masche, mit der er es probierte: In mehr als 25 Jahre alten Häusern müsse eine Überprüfung der Heizungs- und Elektroanlagen stattfinden. Deshalb wolle er nun einen Termin mit ihr ausmachen, so der Mann. Die Seniorin erkundigte sich daraufhin sowohl bei ihrem örtlichen Energieversorger als auch bei der Stadtverwaltung. Die Auskünfte sollten ihre Skepsis bestätigen. Denn nach Erkenntnissen der Polizei geht es solchen "Handwerkern" in erster Linie darum, ungehinderten Zugang in die Wohnung der Betroffenen zu bekommen. Nicht selten gehen die Täter dann zu zweit vor: Während einer den Bewohner ablenkt, kann sich der Komplize ungestört seinem kriminellen Handwerk widmen und die Räume nach Geld und Wertsachen durchsuchen. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, sich am Telefon von Unbekannten zu ungewollten Terminabsprachen drängen zu lassen. Weitere Informationen zu diesem Thema gibt es unter anderem auf der Seite "www-polizei-beratung.de".

