Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Heiden (ots)

Zwei Fahrräder und ein Auto haben am vergangenen Wochenende in Heiden die Zielscheibe Unbekannter dargestellt: Die Täter beschädigten die Fahrzeuge, die an der Straße Am Sportzentrum standen. Am Wagen traf es einen Außenspiegel. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Samstag, 10.00 Uhr, und Sonntag, 10.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02871) 2990.

