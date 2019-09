Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Autofahrer unter Drogeneinfluss

Ahaus (ots)

Ein Drogenvortest schlug positiv auf den Konsum von Cannabis und Amphetamin an. Dies hatte für einen 29-jähriger Autofahrer Folgen: die Polizei untersagte die Weiterfahrt und ein Arzt entnahm dem Autofahrer eine Blutprobe. Festgestellt hatten dies Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagabend auf der Stadtlohner Straße in Ahaus-Wüllen. Die Beamten leiteten ein Bußgeldverfahren ein.

