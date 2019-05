Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190514-2: Widerstand bei Festnahme - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei Männer leisteten bei ihrer Festnahme nach einem Diebstahl in einer Tankstelle erheblichen Widerstand, wobei sich eine Polizeibeamtin leicht verletzte.

Drei Männer betraten am Sonntag (12. Mai) um 23:55 Uhr eine Tankstelle an der Hauptstraße in Horrem. Einer von ihnen bezahlte sein Bier und seine Zigaretten, die anderen beiden flüchteten nach dem Diebstahl unterschiedlicher Sachen aus dem Gebäude in Richtung Bergheim. Auf der Fischbachstraße in Bergheim - etwa einen Kilometer vom Tatort entfernt - trafen Polizisten um 00:30 Uhr zwei der drei beschriebenen Täter (18/21) am Eingang eines Hostels an und beabsichtigten, ihre Personaldaten zu überprüfen. Die Stimmung kippte. Die alkoholisierten Männer sperrten sich und schlugen um sich. Mit Hilfe weiterer Unterstützungskräfte gelang es den Beamten, die beiden Täter vorläufig festzunehmen. Dabei setzten die Beamten Pfefferspray ein. Die beiden 18- und 21-Jährigen standen mit 1,64 und 2,08 Promille deutlich unter Alkoholeinwirkung. Ihnen entnahm ein Arzt in einer Polizeiwache eine Blutprobe. Dort wurden sie auch erstversorgt. Beide Männer erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls, Widerstands und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte. (bm)

