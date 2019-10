Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Herberhausen. Ungesicherter Autotrailer gefährdet Verkehrsteilnehmer.

Lippe (ots)

Während seiner Fußstreife entdeckte ein Bezirksdienstbeamter der Polizei Lippe am Freitag einen zurückgelassenen Autotrailer, der ungesichert an einer abschüssigen Stelle an der Straße "Poggenpohl" stand und wegzurollen drohte. Auf dem Anhänger stand ein ausgeschlachteter Transporter, aus dem Öl und Bremsflüssigkeit ausliefen. Der Trailer schwankte aufgrund des Windes bedenklich und musste umgehend gesichert werden, um Passanten und andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. Mithilfe eines Abschleppunternehmens wurde der Trailer samt Anhänger aus der Gefahrenzone gebracht und anschließend sichergestellt. Die ausgetretenen Betriebsstoffe wurden abgestreut und aufgenommen.

