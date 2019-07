Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Marklohe-Fahrer flüchtet nach Abbiegeunfall

Nienburg (ots)

(BER)Am Mittwochmittag, 17.07.2019, gegen 14.55 Uhr befuhr eine 22-jährige Frau aus Dörverden mit ihrem Ford die Hoyer Straße in Marklohe, um in die Straße "Paschenborn" einzubiegen. Hier kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Pkw, dessen Fahrer in die Hoyaer Straße abbiegen wollte. Nach dem leichten Zusammenstoß stieg der Fahrer des beteiligten Pkw aus, besah sich die Fahrzeuge und fuhr mit den Worten "Ist ja nichts passiert" davon. Bei dem Beschuldigten handelte es sich um einen ca. 180 cm großen Mann, schlank mit kurzen grauen Haaren. Von seinem Fahrzeug ist bekannt, dass es sich vermutlich um einen weißen Kombi gehandelt hatte. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten, die Polizei in Marklohe unter 05021/961980 anzurufen.

