Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A6/Enkenbach-Alsenborn, Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am frühen Freitagmorgen, 12.07.2019, gegen 05:00 Uhr auf der A6, an der Anschlussstelle Enkenbach-Alsenborn einen Verkehrsunfall beobachtet haben. Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Renault Kangoo war beim Befahren der Auffahrt in Richtung Saarbrücken mit seinem Wagen im Kurvenbereich von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vermutlich zu Fuß von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem weißen Renault und seinem Fahrer machen können oder einen Anhalter im Bereich Enkenbach-Alsenborn mitgenommen haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0631 - 3534-0 mit der Autobahnpolizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Kaiserslautern



Telefon: 0631 3534-0

www.pastkaiserslautern@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pastkaiserslautern@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell