Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Einbecker Schule

Northeim (ots)

Einbeck, Königsberger Straße - In der Nacht zum Montag, 23. September 2019

EINBECK (fal) - In der Nacht zum Montag sind Unbekannte durch ein aufgebrochenes Fenster in die Geschwister-Scholl-Grundschule eingestiegen. Mit roher Gewalt wurden Türen zum Lehrerzimmer, zum Sekretariat und zu weiteren Räumen aufgebrochen. Bei ihrer Suche fanden sie einen kleinen Safe, der mit einem Werkzeug gewaltsam geöffnet wurde.In dem Safe befand sich Bargeld in noch unbekannter Höhe. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht zum Montag im Umfeld der Grundschule in der Königsberger Straße auffällige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell