Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Taxifahrer geschlagen

Northeim (ots)

Northeim (GKo) Northeim, Schützenweg, 22.09.2019, 03:15Uhr. In der Nacht auf Sonntag bat ein Taxifahrer die Polizei um Hilfe. Vor Ort im Schützenweg gab der Mann an, von einem vorbeikommenden Mann zunächst angepöbelt und dann mit der Faust auf die linke Schulter geschlagen worden zu sein. Die Beamten stellten den Täter in unmittelbarer Nähe zum Tatort fest. Seine Personalien wurden festgestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. Zeugen die Angaben zum Tatgeschehen machen können werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell