Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizeibeamte beleidigt

Northeim (ots)

Northeim (GKo) Northeim, Rhumestraße, 22.09.2019, 01:55 Uhr. In der Nacht zu Sonntag befuhr eine Streifenbesatzung die Rhumstraße. Ein am Straßenrand stehender 23jähriger rief den vorbeifahrenden Beamten Beleidigungen zu. Daraufhin wurde er kontrolliert und seine Personalien festgestellt. Bei dieser Maßnahme wurden die Beamten von einem in der Nähe stehenden 20jährigen Mann ebenfalls beleidigt. Auch von diesem Mann wurden die Personalien festgestellt. Gegen beide Personen werden nun Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

