Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nach verfassungsfeindlichen Äußerungen Widerstand geleistet

Northeim (ots)

Northeim (GKo) Northeim, Grafenhof, 22.09.2019, 01:10 Uhr. In der Nacht auf Sonntag wurde die Polizei zu Streitigkeiten in die Innenstadt gerufen. Im Bereich des Grafenhofes war eine Person mit einem Taxifahrer in Streit geraten. Bei dem Versuch den Streit zu schlichten gab der junge Mann plötzlich verfassungsfeindliche Äußerungen von sich. Da er offensichtlich stark alkoholisiert war, wurde er mit zu hiesiger Dienststelle verbracht. Hier leistete er erheblichen Widerstand gegen die Beamten. Einer der Beamten wurde leicht verletzt. Dem Mann wurde anschließend noch eine Blutprobe entnommen, zudem wurde er zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam gebracht. Gegen ihn wurden Strafanzeigen wegen seiner verfassungsfeindlichen Äußerungen sowie wegen des Widerstandes gegen die Beamten eingeleitet.

