Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Northeim (ots)

Northeim (GKo) Norteheim, Göttinger Straße, Parkstreifen gegenüber Einmündung Friedrichstraße, 21.09.2019, 13:55 Uhr. Am Samstagmittag gegen 13:55 Uhr kam es in der Göttinger Straße zu einem Verkehrsunfall. Auf dem Parkstreifen, der sich im Bereich Einmündung Friedrichstraße befindet, wurde ein roter VW Golf im vorderen Bereich beschädigt. Zeugen hatten beobachtet, dass ein silberfarbener VW Golf mit NOM-Kennzeichen beim Rückwärtsfahren gegen das stehende Fahrzeug gefahren sei. Anschließend habe sich das Auto entfernt, ohne dass sich der Fahrer um den entstandenen Schaden gekümmert hat. Der Schaden am roten Golf beläuft sich auf ca. 800 Euro. Ob an dem anderen Fahrzeug ebenfalls ein Schaden entstanden ist, steht nicht fest. Zeugen zum Unfallgeschehen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

