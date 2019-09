Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

(Ge) Bad Gandersheim, Im Zöllischen Sieke. In der Zeit von Samstag, 20.09.2019, gegen 15:20 Uhr, bis Sonntag, 21.09.2019, gegen 12:00 Uhr, kam es Im Zöllischen Sieke zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ist mit einem unbekannten Fahrzeug gegen den ordnungsgemäß geparkten Pkw der Geschädigten gefahren. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Der an dem geparkten Pkw entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1000,-. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Gandersheim (Tel.: 05382/91920-115)

