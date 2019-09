Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, B235/ Sendenerin bei Unfall schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Eine Sendenerin (58) ist am Montag (2. September) gegen 9.20 Uhr bei einem Autounfall auf der B235 in Senden schwer verletzt worden. Die Frau war aus bislang ungeklärter Ursache auf Höhe der Straße Bredenbeck über die Gegenfahrbahn und den Radweg gefahren und von der Straße abgekommen. Ihr Wagen überfuhr ein Straßenschild und stieß gegen einen Baum. Dieser stürzte auf die Straße. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Ihr Wagen wurde abgeschleppt. Die Straße war während des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme gesperrt. Die Feuerwehr räumte den Baum von der Straße.

