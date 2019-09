Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Spiekerhof/ Auto brennt auf Garagenzufahrt

Coesfeld (ots)

Ein Pkw ist am Montagmorgen (2. September, 8.40 Uhr) vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Der Wagen stand auf einer Garagenzufahrt an der Straße Spiekerhof in Dülmen. Die Feuerwehr Dülmen löschte. Personen wurden nicht verletzt. Gebäudeschaden entstand nicht. Kurz zuvor war die Besitzerin mit dem Wagen gefahren.

