Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Höhenbegrenzung im Tunnel missachtet

Oberkirch (ots)

Ein Schaden von mehreren tausend Euro dürfte das Ergebnis der Missachtung der Höhenbegrenzung, im Ost- und Westtunnel auf der B 28 bei Oberkirch am Montag gegen 17.15 Uhr, sein. Der 40-jährige Fahrer eines Tiefladers hatte von Lautenbach kommend, zunächst den Osttunnel und dann weiter den Westtunnel in Richtung Appenweier durchfahren. Aufgrund der Höhenüberschreitung des Fahrzeuges riss dieses mehrere Videokameras in den beiden Tunnels ab. Mehrere PKW wurden vermutlich beim Überfahren einer heruntergefallenen Kamera beschädigt. Eine Streife des Polizeireviers Kehl konnte den 40-Jährigen in seinem Scania Lkw in Kehl stoppen. Die Beamten des Polizeiposten Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen. /ag

