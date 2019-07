Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach, B33 - Verletzte und Hoher Sachschaden

Haslach (ots)

Ein Sekundenschlaf dürfte mutmaßlich die Ursache eines Verkehrsunfalls am Montagmittag in der Schwarzwaldstrape (B33) gewesen sein. Ein 65-Jähriger war gegen 13:45 Uhr unweit der Steinacher Straße mit seinem Mercedes Viano auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Mercedes eines 79-Jährigen kollidiert. Hierbei wurden die beiden Mitfahrer im Auto des 79-Jährigen leicht verletzt und durch den verständigten Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in naheliegende Krankenhäuser gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 32.000 Euro. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

