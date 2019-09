Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall verursacht langen Rückstau

Northeim (ots)

Northeim (GKo) Northeim, Kreuzung Harztor, 21.09.2019, 13:35 Uhr. Am Samstagmittag ereignete sich auf der Kreuzung Harztor ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Kleintransporters befuhr die Wilhelmstraße und bog an der Kreuzung nach rechts in Richtung Hammenstedt ab. Aufgrund plötzlich auftretender gesundheitlicher Probleme verlor der 29jährige Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr nach links in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem BMW eines Northeimers zusammen. Dieser blieb bei dem Zusammenstoß glücklicherweise unverletzt. Die Unfallbeteiligten Fahrzeuge blockierten die Straße derart, dass dort kein Durchkommen mehr möglich war. Dadurch bildeten sich lange Staus in alle Richtungen. Nach einer halben Stunde konnte der Transporter durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Fahrer des Transporters wurde vorsorglich in das Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

