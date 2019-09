Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fensterscheibe beschädigt

Northeim (ots)

Northeim (GKo) Northeim, Eichstätte, in der Zeit vom 19.-21.September. Am Samstagmittag wurde die Polizei zu einer Sachbeschädigung in die Eichstätte gerufen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass eine Fensterscheibe an einem Geschäftshaus beschädigt worden ist. Nach Angaben des Firmeninhabers sei die Scheibe am 19. September um 20:30 Uhr noch heile gewesen. Am heutigen Tag um 12:30 Uhr habe er die Beschädigung festgestellt. Anhand der Art der Beschädigung ist von einer mutwilligen Tat auszugehen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

