Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung

Northeim (ots)

Northeim (GKo) Northeim, Schützenweg, 22.09.2019, 02:00Uhr. In der Nacht auf Sonntag wurde die Polizei zu einer Körperverletzung gerufen. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 18jährigen. Dieser gab an, von einem ihm unbekannten Mann grundlos in das Gesicht geschlagen worden zu sein. Der Täter entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. In einer in der Nähe befindlichen Räumlichkeit fand zu diesem Zeitpunkt eine größere Feier statt. Zeugen die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

