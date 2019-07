Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Auffahrunfall auf der B 210 in Wilhelmshaven - drei beteiligte Fahrzeuge, eine Person leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagnachmittag, 16.07.2019, kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Unfall zwischen drei beteiligten Fahrzeugen.

Alle Unfallbeteiligten befuhren zu dieser Zeit die Bundesstraße in gleiche Richtung Osten. In Höhe eines Baumarktes verlangsamte ein 20-jähriger Daimlerfahrer und ein 20-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades ihre gefahrenen Geschwindigkeiten. Dieses bemerkte die dahinterfahrende 21-jährige Fahrerin des Pkw Renault zu spät und fuhr auf das Leichtkraftrad auf, das wiederum in den Pkw Daimler geschoben wurde.

Bei dem Sturz wurde der Leichtkraftradfahrer leicht verletzt. Zu der Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

