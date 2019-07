Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in eine Grundschule in Schortens - Es blieb bei Hebelversuchen, Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

schortens. Am 16.07.2019, gegen 09:00 Uhr bemerkte der Hausmeister der Grundschule in der Glatzer Straße in Roffhausen dass sich an zwei Fenstern des rückseitigen Teiles der Schule mehrere Hebelmarken befanden.

Diese Fenster befanden sich im Gebäudetrakt, der den früheren Werkraum beherbergte und zurzeit umgebaut wird. Es blieb beim Versuch, so dass die Täter nicht ins Gebäude gelangten.

Der Tatzeitraum kann derzeit nicht weiter eingegrenzt werden, so dass die Polizei zur Aufklärung der weiteren Umstände um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 04461-92110 bittet.

