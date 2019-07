Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Schwerer Diebstahl aus einer Wohnung in Sande - Unbekannte dringen tagsüber ein und entwenden u.a. Bargeld und Schmuck - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

sande. Während die Bewohner abwesend sind, drangen unbekannte Täter am Montag, 15.07.2019, zwischen 17.00 Uhr und 24.00 Uhr gewaltsam in eine Wohnung in der Daunstraße ein und entwendeten u.a. ein Mobiltelefon, Bargeld und Schmuck. Sachdienliche Hinweise bitte an die nächstgelegene Polizeidienststelle.

