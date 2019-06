Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Technikraum einer Sauna gerät in Brand

Hameln (ots)

(Hameln) Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am 26.6.2019, gegen 10:15h, der Technikraum im Sauna-Bereich eines Fitnessstudios in der Kreuzstraße in Brand.

Rund 60 Personen (Fitnessstudiobesucher und -mitarbeiter) wurden sofort nach Brandentdeckung durch Mitarbeiter aus dem Studio evakuiert.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, so dass der durch Feuer betroffene Bereich lediglich den Technikraum umfasst.

Allerdings ist die Hauselektrik beschädigt.

Ein Mitarbeiter (der Brandentdecker, 31) musste vorsorglich -da Verdacht auf Rauchgasintoxikation- in ärztliche Behandlung. Weitere Verletzte gab es nicht.

Die Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Brandursache ist derzeit unklar. die Ermittlungen dauern an.

