Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in eine Wohnung in Wilhelmshaven - kein Diebesgut feststellbar, verdächtige Person beobachtet, Polizei sucht weitere Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. In der Nacht zum Dienstag, 16.07.2019, kam es in der Nogatstraße zu einem Einbruch in eine Wohnung. Nach jetzigem Sachstand wurde vermutlich nichts entwendet, die Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus war aufgebrochen.

In diesem Zusammenhang könnte eine männliche Person in Tatverdacht stehen, die am Abend zuvor gegen 21:15 Uhr gesehen wurde, man hätte ebenfalls zu der Zeit einen Knall gehört.

Bei der in Tatverdacht geratenen Person handelt es sich um einen ca. 20 - 30 Jahre alten Mann, der 180 cm groß gewesen sein soll. Zu dieser Zeit trug er einen schwarzen Kapuzenpullover mit aufgezogener Kapuze.

Zeugen, die ergänzende Angaben machen können bzw. die beschriebene Person gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell