Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Schlägerei in Diskothek

Lippe (ots)

(MH) Zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam es in der Nacht zum Sonntag gegen 02.30 Uhr in einer Diskothek an der Ernst-Hilker-Str. Zwei männliche Gäste im Alter von 30 und 24 Jahren hatten sich in dem Lokal unflätig benommen und sollten von Sicherheitspersonal aus dem Lokal verweisen werden. Die uneinsichtigen Gäste griffen das Sicherheitspersonal daraufhin mit einer Flasche an, konnten aber mit Unterstützung eines Zeugen überwältigt werden. Dabei stürzten beide Unruhestifter eine Treppe hinunter und wurden leicht verletzt. Die hinzugezogene Polizeistreife nahm den Sachverhalt auf und fertigte eine Strafanzeige.

