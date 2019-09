Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach "Backesfest"-Unglück in Freudenberg-Alchen verstarb 31-jährige Frau - #polsiwi

Siegen / Freudenberg-Alchen (ots)

Am Donnerstagabend (26.09.2019) ist eine 31-jährige Frau, die beim Backesfest in Alchen bei der Explosion eines Kartoffelbräters (Pressemitteilungen vom 08. und 09.09.2019) verletzt worden war, in einer Spezialklinik verstorben.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

