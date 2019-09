Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei vereitelt Beutezug: Einbrecher festgenommen - #polsiwi

Siegen-Geisweid (ots)

Den Beutezug eines Einbrechers haben Beamte der Polizeiwache Siegen am Donnerstag (26.09.2019) vereitelt. In den frühen Morgenstunden brach ein 30-jähriger Mann die Fensterscheibe einer Waschanlage auf. Er stieg in das Gebäude ein und raffte mehrere Beutestücke in Taschen zusammen, wobei es sich vorwiegend um Zigaretten, Getränke, Süßigkeiten und Waschutensilien handelte. Die zwischenzeitig verständigte Polizei hatte den Tatort bereits umstellt, als der Einbrecher mit samt der Beute aus dem aufgebrochenen Fenster fliehen wollte und den Beamten regelrecht "in die Hände fiel". Die Polizisten mussten sich nicht mehr sonderlich anstrengen, um den glücklosen Beutejäger festzunehmen und das Diebesgut (Bild unten) zu sichern.

