POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.07.2019. Beim Rangieren in Salzgitter Verkehrszeichen beschädigt, Fahrer flüchtete.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Hordenpfad/Wildkamp, 25.07.2019, 11:10 Uhr.

Ein derzeit unbekanntes Fahrzeug hatte beim Rangieren ein Verkehrszeichen beschädigt und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Ermittlungen und Zeugenvernehmungen ergaben, dass ein beige bzw. grau farbener Transporter die Straße Horderpfad in Richtung Wildkamp befahren habe. Der Fahrer habe nach links in die Straße Wildkamp abbiegen wollen. Beim verkehrsbedingten Zurücksetzen sei er gegen ein Verkehrszeichen gefahren und habe dieses beschädigt. Die Schadenshöhe muss ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Matthias Pintak

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

