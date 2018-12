Ulm (ots) - Am Samstagmorgen gegen 05.00 Uhr fuhr ein 25 Jahre alter Mann mit seinem Audi auf der L265 von Schönebürg in Richtung Ochsenhausen. Bei Hürbel verlor der 25-Jährige die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer und seine 24, 22 und 20 Jahre alten Mitfahrer wurden im Auto eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Alle vier Männer wurden schwer verletzt in umliegende Kliniken eingeliefert. Neben zwei Streifen der Polizei waren mehrere Rettungs- und Notarztwagen, die Feuerwehren Ochsenhausen und Hürbel sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Die Verkehrspolizei Laupheim (Tel.: 07392/9630320) hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

