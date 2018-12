Ulm (ots) - Beamte der Polizei Biberach kontrollierten im Wohngebiet "Am Weißen Bild" am Samstagabend gegen 20.05 Uhr einen 71 Jahre alten Autofahrer. Dabei stellten sie bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Nachdem der Mann einen freiwilligen Atemalkoholtest durchgeführt hatte und ihm mitgeteilt wurde, dass bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt werden muss, schlug die zunächst ruhige Stimmung bei dem Mann um. Er wollte sich in seinem Fahrzeug verbarrikadieren, was aber verhindert werden konnte. Gegen seine Mitnahme wehrte sich der 71-Jährige in der Folge massiv. Ein Polizeibeamter wurde bei den Widerstandshandlungen leicht verletzt. Nachdem bei dem Mann durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt wurde, stellte die Polizei den Führerschein des Mannes sicher. Ihn erwarten nun sowohl eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt als auch wegen Widerstandes gegen die Polizei.

