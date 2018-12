POL-UL: (UL) Ulm - im Gleisbett festgefahren

Ulm (ots) - In der Freitagnacht war der Straßenbahnverkehr für ca. eine Stunde lahmgelegt. Eine 39-jährige PKW -Lenkerin hatte den Fahrbahnverlauf in der Römerstraße falsch eingeschätzt. Auf Höhe der Haltestelle Grimmelfinger Weg fuhr sie in den neuen Schienentrakt der Straßenbahn. Der PKW grub sich in das Kiesbett und konnte ohne Hilfe nicht mehr weiterfahren. Nachdem der PKW herausgezogen worden war, konnte die Straßenbahn wieder fahren. Ein Sachsachen entstand nicht.

