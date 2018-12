POL-UL: (BC) Erolzheim - Zivilcourage und starke Polizeikräfte führten zur Festnahme von Einbrechern

Ulm (ots) - Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer beobachtet am Freitag gegen 12.30 Uhr, wie ein Mann in das Gelände des Wertstoffhofes einbrach. Zwei weitere Männer standen außerhalb des Areals. Nachdem die Diebe erkannten, dass sie beobachtet wurden, flüchteten sie zu Fuß. Der Mitteiler zeigte Zivilcourage und verfolgte die Einbrecher und gab der Polizei fortlaufend seinen aktuellen Standort durch. Als der Blickkontakt zu den Tätern abriss, fahndeten mehre Streifenbesatzungen und ein Polizeihubschrauber nach den Flüchtigen. Beamte in Zivil konnten die drei Täter rein einem Warenhaus feststellen. Im Anschluss konnte die Festnahme erfolgen.

+++++++++++++++++++ (2313548) Polizeiführer vom Dienst/Pick, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell