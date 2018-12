Ulm (ots) - Die Beamten des Polizeireviers Biberach kontrollierten in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00.40 Uhr in der Saulgauer Straße eine 60-jährige Autofahrerin. Bei der Verkehrskontrolle konnten die Beamten Anzeichen von Alkoholbeeinflussung feststellen. Die Audifahrerin zeigte sich kooperativ. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Fahrzeugführerin muss mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen. Eine Anzeige wird an das Landratsamt Biberach gefertigt.

