POL-UL: (UL) Laichingen - Kaminbrand führt zum Auffinden einer kleineren Cannabisplantage

Ulm (ots) - Die Polizei wurde am Samstag gegen 20.47 Uhr zu einem Kaminbrand in Laichingen gerufen. Bei den Ermittlungen zur Ursache des Brandes -Glanzruß, welcher zu einer Flammenentwicklung führte-, entdeckten die Beamten eine kleinere Cannabisplantage auf dem Dachboden. Ein 26 Jahre alter Bewohner des Hauses steht in dringendem Tatverdacht, Besitzer und Anbauer der Cannabispflanzen zu sein. Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst waren Beamte der Polizei Ehingen und der Polizeihundeführerstaffel im Einsatz. Durch die Flammenentwicklung im Kamin kam es zu keinem Sachschaden.

Polizeiführer vom Dienst /VIL, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

