Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Friseurgeschäft war Ziel von Einbrechern - #polsiwi

Bild-Infos

Download

Kreuztal-Ferndorf (ots)

Am Wochendene sind Einbrecher in einen Friseurladen in Ferndorf eingedrungen. In der Zeit von Samstagmittag (21.09.2019) bis Montagvormittag stiegen die unbekannten Eindringlinge durch ein Fenster, das sie gewaltsam öffneten, in das Geschäft ein. Sie stahlen mehrere Geräte aus dem Betrieb im Wert einer geringen vierstelligen Euro-Summe. Der Erkennungsdienst der Polizei untersuchte den Tatort auf Spuren. Die Ermittler bitten um Hinweise unter 02732-909-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Meik Scholze

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell