Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: PC ging in Flammen auf - #polsiwi

Siegen-Geisweid (ots)

Am Freitagabend (20.09.2019) ist es durch den technischen Defekt eines Computers zu einem Wohnungsbrand an der Schießbergstraße gekommen. Die Feuerwehr löschte die Flammen, die Sachschäden in einer Höhe von rund 10.000,- Euro anrichteten. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

