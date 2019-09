Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei ermittelt nach Garagenbrand

Siegen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 21.09.2019 kam es aus bisher ungeklärten Gründen zu einem Garagenbrand in der Straße "Auf der Maibras". Gegen 01:45 Uhr wurde durch Anwohner Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Der in der Garage geparkte PKW wurde durch den Brand ebenso leicht beschädigt wie die dort angebrachte Dämmung. Wie es zur Entstehung des Feuers kam ist derzeit unbekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Kriminalpolizei bittet daher um sachdienliche Hinweise unter 0271 / 7099-0.

