Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Lkw flüchtet nach Verkehrsunfall- #polsiwi

Kreuztal (ots)

In Kreuztal ist es am Donnerstagnachmittag(19.09.2019) zu einer Unfallflucht gekommen. An der Engstelle der B517 stieß gegen 13:45 Uhr ein Lkw mit Kölner- Nummernschild und blau weiß lackiertem Führerhaus mit dem weißen BMW einer 69-Jährigen zusammen. Der Lkw entfernte sich anschließend auf der HTS in Richtung Olpe. Das Verkehrskommissariat Kreuztal bittet um Hinweise unter der 02732-909-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Christoph Irle

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell