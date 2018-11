Moers (ots) - Am frühen Samstagmorgen gegen 01.40 Uhr schlugen drei Einbrecher die Scheibe einer Eingangstür an einem Geschäft an der Homberger Straße ein.

Die Unbekannten stahlen unter anderem mehrere Mobiltelefone.

Zwei Zeugen, die durch einen lauten Knall und die ausgelöste Alarmanlage auf den Einbruch aufmerksam wurden, beobachteten drei maskierte Personen.

Diese stürzten aus dem Geschäft und flüchteten mit einem roten Auto, das ohne Licht in Richtung Ostring raste.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

