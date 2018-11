Moers (ots) - Am frühen Sonntagmorgen gegen 02.00 Uhr beobachtete eine Zeugin vier Unbekannte die versuchten, in eine Gaststätte an der Römerstraße einzubrechen.

Anschließend flüchteten die Männer zu Fuß in Richtung Ruhrorter Straße.

Beschreibung der Einbrecher:

Die beobachteten Personen waren zwischen 170 cm und 175 cm groß, einer der Männer trug eine grüne Bomberjacke, ein anderer ein weißes Cappy.

Am Sonntagmorgen konnte gegen 10.00 Uhr eine Beschädigung am Fenster einer weiteren Gaststätte an der Römerstraße festgestellt werden. Ob hier eine Zusammenhang besteht, wird durch die Kriminalpolizei geprüft.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

