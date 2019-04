Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Zwei Einbrüche in Wehr

Freiburg (ots)

Einbrecher haben zwei Häuser in Wehr heimgesucht. Die Tatzeit lag zwischen Freitag und Samstag. Was genau gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt, vermutlich kam aber Schmuck weg. Vom Einbruch betroffen waren Häuser in Öflingen (Günnebacher Straße) und Brennet (Römerstraße). Um ins Haus in Öflingen zu kommen, brachen der oder die Täter eine Terrassentüre auf. In das Haus in Brennet drangen die Täter über ein aufgehebeltes Fenster ein. Drinnen wurden mehrere Räume durchwühlt. In beiden Fällen dürften sich die Täter von der Gebäuderückseite her dem Haus genähert haben. Die Ermittlungsgruppe Einbruch (Kontakt 07741 8316-0) hat die weitere Ermittlungen übernommen und bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell