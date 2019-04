Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Einbrecher überrascht - flüchten mit dunkler Limousine - Zeugensuche!

Mit einer dunklen Limousine haben Einbrecher die Flucht angetreten, nachdem sie bei einem Einbruchsversuch am Samstagmittag in Efringen-Kirchen überrascht worden waren. Gegen 13:50 Uhr hatten sich mehrere Personen zu einem freistehenden Einfamilienhaus in Mappach begeben. Zwei Einbrecher versuchten die Terrassentüre aufzuhebeln, während ein anderer Schmiere stand. Durch die Geräusche wurden die Hausbewohner aufmerksam und sahen aus dem Fenster. Dabei erkannten sie einen Mann, der an einer Hausecke stand und sprachen diesen an. Alle drei verließen sofort fluchtartig das Grundstücken und stiegen in eine dunkle Limousine ein, die in einer angrenzenden Straße geparkt war. Mit dieser fuhren sie davon. Möglicherweise hatte das Auto französische Kennzeichen. Wie die Hausbewohner erkannten, waren zwei Täter maskiert. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen! Wem am Samstagmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um den Dürriweg aufgefallen sind, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07621 176-0 zu melden.

