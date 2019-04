POL-FR: Rheinfelden: Nötigung auf der Autobahn

Polizeipräsidium Freiburg

Mit ihrem BMW befuhr am Samstagmittag kurz vor 14.00 Uhr eine 29 Jahre alte Frau die A98 in Fahrtrichtung Rheinfelden. Kurz vor der Ausfahrt Lörrach-Mitte befand sich auf der rechten Fahrspur ein BMW Coupé, welches sie überholen wollte. Der Coupé Fahrer beschleunigte aber daraufhin stark und scherte unmittelbar vor ihr nach links aus. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, machte sie eine Vollbremsung, woraufhin ihr Fahrzeug ins Schleudern geriet. Ein unbekanntes Fahrzeug auf der rechten Spur musste daraufhin auf den Standstreifen ausweichen. Kurz vor diesem Vorfall auf der Autobahn wurde die 29-jährige bereits vom gleichen Fahrzeugführer bedrängt, da er kurz vor der Ausfahrt zur A98 sie nicht überholen konnte. Dort fuhr er dann für eine längere Strecke sehr dicht auf und drängelte auf aggressive Weise. Als er die Möglichkeit hatte, fuhr er dann beschleunigt an ihr vorbei. Die Autobahnpolizei (07621/98000) hat die Ermittlungen aufgenommen.

