POL-NE: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

Grevenbroich (ots) - In der Nacht zum Montag (12.11.), gegen 00:05 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von Sachbeschädigungen in der Grevenbroicher Innenstadt. Die Tatorte erstrecken sich über die Kölner Straße und die Oelgasse. Unbekannte hatten an einem Blumengeschäft die Schaufensterscheibe eingeschlagen. Des Weiteren beschädigten sie einen Blumenkübel und eine Parkbank.

Bislang liegen der Polizei drei Anzeigen wegen Sachbeschädigungen vor. Ein Anwohner hatte gegen Mitternacht lautes Scheibenklirren und die Stimmen mehrerer -vermutlich Jugendlicher- wahrgenommen. Eine Fahndung nach den Verdächtigen durch die Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Wer sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Sachbeschädigungen machen kann wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich unter der Rufnummer 02131 3000 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell