POL-SI: Feuerwehr löschte Garagenbrand - Polizei ermittelt - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Am Donnerstagabend (19.09.2019) ist es zu einem Garagenbrand in der Straße "Im Plan" gekommen. Gegen 21:20 Uhr bemerkten Anwohner Brandgeruch und stellten Flammen in einer Garage fest, die direkt an ein Haus grenzt. Die Löschversuche eines Anliegers waren nicht erfoglreich, sodass die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle brachte. Wie es zur Entstehung des Feuers kam, ist derzeit unbekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen wegen Brandstiftung. Die Kriminalpolizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 02732-9090.

