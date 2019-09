Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Bus beim Fahrstreifenwechsel berührt- 1 Leichtverletzter - #polsiwi

Hilchenbach (ots)

In Hilchenbach ist es am Mittwochnachmittag (18.09.2019) zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gekommen. Gegen 14:00Uhr touchierte eine 65-jährige Audifahrerin in der Herrenwiese beim Fahrstreifenwechsel einen neben ihr fahrenden Omnibus. Durch die Kollision stürzte ein 55-jähriger Fahrgast im Omnibus und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 2500,- Euro.

