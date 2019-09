Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Haus der Begegnung beschädigt

Kyllburg (ots)

In der Zeit vom 02.09. - 11.09.2019 wurde am Haus der Begegnung in Kyllburg, das von verschiedenen Vereinen und der Stadt als Veranstaltungsort genutzt wird, eine Glasscheibe im Bereich des Haupteinganges durch unbekannte Täter beschädigt. Die Beschädigung wurde vermutlich mittels Steinwurf verursacht.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Telefon 06561-96850.

