Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf "HIT-Parkplatz"

Prüm (ots)

Am Mittwoch, dem 11.09.2019, kam es im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr und 11:05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Hit Marktes in Prüm. Dabei wurde ein schwarzer Skoda Octavia Kombi vermutlich durch einen anderen PKW an der linken Fahrzeugfront beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden, sodass ein Strafverfahren eröffnet wurde.

Die Polizeiinspektion Prüm bittet potentielle Zeugen bzw. den Verursacher darum, sich unter einer der folgenden Erreichbarkeiten zu melden:

Telefon: 06551 - 9420 oder Email: pipruem@polizei.rlp.de

