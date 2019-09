Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Streit unter Fußballern eskalierte - #polsiwi

Siegen (ots)

In der Nacht zu Samstag (14.09.2019) ist ein Streit unter Fußballern zweier lokaler Vereine in der Innenstadt eskaliert. Den ersten Ermittlungen zufolge gerieten mehrere Personen, die unterschiedlichen Fußballclubs angehören, nach einem verbalen Streit in ein Gerangel. Aus diesem Geschehen heraus stehen drei Personen im Alter von 22 bis 24 Jahren in Verdacht einen 24-jährigen Mann des gegnerischen Fußballclubs niedergeschlagen zu haben. Der 24-jährige erlitt Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Polizei stellte die Ordnung wieder her und identifizierte die Verdächtigen, die ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung erwartet.

